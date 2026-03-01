DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 +0,8%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.579 +1,6%Euro1,1428 ±0,0%Öl104,6 +0,7%Gold5.028 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 SAP 716460 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm
Top News
Interview mit Finanzjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer Interview mit Finanzjournalistin und Moderatorin Jessica Schwarzer
Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt Leichte Entspannung am Ölmarkt dürfte am Montag stützen: DAX vor stabilem Wochenauftakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Montag, 16. März

16.03.26 06:13 Uhr

===

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Januar/Februar

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar

Wer­bung

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar

07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März

PROGNOSE: 3,9

zuvor: 7,1

*** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

Wer­bung

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,2%

zuvor: 76,2%

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

Wer­bung

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** - FR/US-Finanzminister Bessent und Chinas Premierminister He

führen Handelsgespräche

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 01:13 ET (05:13 GMT)