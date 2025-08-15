TAGESVORSCHAU/Montag, 18. August
18.08.25 06:05 Uhr
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
- US/US-Präsident Trump empfängt unter anderem Selenskyj, Merz, Macron,
Starmer, Meloni und Nato-Generalsekretär Rutte, Washington
- AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
August 18, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)