TAGESVORSCHAU/Montag, 20. April
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*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj
11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing
*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe
18:00 DE/Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des Bundesverbands
deutscher Banken e.V.
*** 18:40 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
- JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)