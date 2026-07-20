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TAGESVORSCHAU/Montag, 20. Juli

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07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj

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zuvor: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm

- JP/Börsenfeiertag in Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)