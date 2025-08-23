DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +3,2%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin96.477 -0,4%Euro1,1707 -0,1%Öl67,85 +0,1%Gold3.366 -0,2%
TAGESVORSCHAU/Montag, 25. August

25.08.25 05:53 Uhr

===

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 88,3

zuvor: 88,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,0

zuvor: 86,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,2

zuvor: 90,7

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

