TAGESVORSCHAU/Montag, 25. August

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 88,3

zuvor: 88,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,0

zuvor: 86,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,2

zuvor: 90,7

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

