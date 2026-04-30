TAGESVORSCHAU/Montag, 4. Mai
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07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April
zuvor: 51,3
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 50,0
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
1. Veröff.: 51,2
zuvor: 52,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) April
1. Veröff.: 52,2
zuvor: 51,6
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis des Survey of Professional Forecasters
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
1. Veröff.: 53,6
zuvor: 51,0
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai
*** 14:15 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Präsentation des
EZB-Jahresberichts 2025
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
*** 19:05 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabil und stark in unruhigen Zeiten -
Europas Antworten auf globale Herausforderungen"
22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q
*** - IT/Unicredit SpA, Außerordentliche HV wegen möglicher
Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot
- BE/Treffen der Eurogruppe
- Börsenfeiertag: China, Großbritannien, Japan
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
May 04, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)