TAGESVORSCHAU/ Montag, 6. Juli

06:00

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*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -3,8% gg Vm

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*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+4,9% gg Vj

*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q

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*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni

1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,9

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 54,3 Punkte

zuvor: 54,5 Punkte

*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu

geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)

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*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q

*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th

anniversary event of Financi'Elles

*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer

ESZB-Forschungskonferenz

*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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July 06, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)