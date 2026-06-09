TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Juni

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*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

vorläufig: +0,5% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq

*** 08:00 DE/Auftragseingang April

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saisonbereinigt

PROGNOSE: -2,2% gg Vm

zuvor: +5,0% gg Vm

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund

*** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026

- Börsenfeiertag: Australien

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)