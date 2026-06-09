TAGESVORSCHAU/Montag, 8. Juni
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*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
vorläufig: +0,5% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq
*** 08:00 DE/Auftragseingang April
saisonbereinigt
PROGNOSE: -2,2% gg Vm
zuvor: +5,0% gg Vm
10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni
*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund
*** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026
- Börsenfeiertag: Australien
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)