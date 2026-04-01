TAGESVORSCHAU: Montag am 20. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

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USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 3/26

11:00 EUR: Bauproduktion 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Hannover Messe, Hannover

+08.00 Pressekonferenz der Verbände BDI, ZVEI & VDMA

+08.00 Messerundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

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+11.00 «Industrielle KI: Von der Strategie zur Skalierung» mit Bundeskanzler Merz, Siemens-CEO Roland Busch, SAP-CEO Christian Klein

+13.05 Keynote Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales

+14.00 Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu «Wehrhafte Wertschöpfung»

+1600 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) zu «Hightech-Agenda Deutschland»

18:00 DEU: Jahresempfang 75 Jahre Bundesverband deutscher Banken e.V., u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EZB-Präsidentin Christine Lagarde , Berlin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi