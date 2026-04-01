TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. April (vorläufige Fassung)

10.04.26 15:19 Uhr

===

M O N T A G, 13. April 2026

08:00 DE/Inlandstourismus Februar

*** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,7% gg Vm

*** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q

*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)