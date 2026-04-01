TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. April (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 13. April 2026
08:00 DE/Inlandstourismus Februar
*** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,7% gg Vm
*** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
