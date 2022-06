TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. Juni, bis Montag, 13. Juni

===

S A M S T A G, 11. Juni 2022

09:10 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Bank Board Academy

training course on governance of the Florence School of

Banking and Finance, Florenz

- DE/Bundeskanzler Scholz, Abschluss Besuch des

Westbalkans, Griechenlands und Bulgariens (seit 10.6.)

S O N N T A G, 12. Juni 2022

18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim

Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow

- CH/Welthandelsorganisation (WTO), Ministerkonferenz

(bis 15.6.), Genf

- FR/1. Runde der Parlamentswahl in Frankreich

M O N T A G, 13. Juni 2022

*** 08:00 GB/BIP April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,8% gg Vq

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/k.A.

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -23,9 Mrd GBP

08:00 DE/Insolvenzen 1Q

08:00 DE/Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) April

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai

*** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ),

Quartalsbericht

16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Ministerpräsidenten-

Konferenz der ostdeutschen Bundesländer, Insel Riems

20:00 DE/Bundeskanzler Scholz und slowakischer Ministerpräsident

Heger, Statement nach gemeinsamen Gespräch, Berlin

20:00 US/Fed, Diskussionsteilnahme (per Video) von Fed-

Vizechefin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einer

Konferenz der National Community Reinvestment Coalition

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores

*** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur

wirtschaftlichen Lage Juni

- Börsenfeiertag Australien

