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TAGESVORSCHAU/Samstag, 12. bis Montag, 14. September (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 12. September 2026

*** 12:15 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in

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Épreville-en-Lieuvin

- EI/US-Präsident Trump reist nach Irland (bis 13.9.)

S O N N T A G, 13. September 2026

- EI/US-Präsident Trump beendet Reise nach Irland (seit 12.9.)

M O N T A G, 14. September 2026

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium

15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro

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16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem

Eighth Circuit Court in St. Louis, USA

17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 08:46 ET (12:46 GMT)

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