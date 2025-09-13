DAX23.713 ±0,0%ESt505.392 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.064 -0,1%Nas22.086 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.650 +0,4%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. bis Montag, 15. September (vorläufige Fassung)

12.09.25 14:41 Uhr

===

S O N N T A G, 14. September 2025

- Kommunalwahlen Nordrhein-Westfalen

M O N T A G, 15. September 2025

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +3,7% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +5,8% gg Vj

zuvor: +5,7% gg Vj

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von

EIB-Chefvolkswirten

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 11,9

*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran

zum Fed-Gouverneur

*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im

Institut Montaigne

- JP/Börsenfeiertag Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 08:42 ET (12:42 GMT)