TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. bis Montag, 15. September (vorläufige Fassung)

S O N N T A G, 14. September 2025

- Kommunalwahlen Nordrhein-Westfalen

M O N T A G, 15. September 2025

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: +4,4% gg Vj

zuvor: +3,7% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

PROGNOSE: +5,8% gg Vj

zuvor: +5,7% gg Vj

*** 08:00 DE/Großhandelspreise August

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 13:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Konferenz von

EIB-Chefvolkswirten

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 11,9

*** 15:00 US/US-Senat, Abstimmung über Nominierung von CEA-Chef Miran

zum Fed-Gouverneur

*** 20:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im

Institut Montaigne

- JP/Börsenfeiertag Japan

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

