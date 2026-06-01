TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. Juni bis Montag, 15. Juni (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 14. Juni 2026
- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen
M O N T A G, 15. Juni 2026
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai
*** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz "Money in transition:
digitalisation and innovation in payments"
10:00 DE/Adtran Networks SE, HV
*** 11:00 EU/Handelsbilanz April
*** 11:00 EU/Industrieproduktion April
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/ k.A.
zuvor: +0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni
PROGNOSE: k.A.
zuvor: k.A.
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai
Industrieproduktion
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7%
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 76,1%
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu
"Central Banking in an Era of Geopolitical Uncertainty"
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 12, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)