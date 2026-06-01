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TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. Juni bis Montag, 15. Juni (vorläufige Fassung)

12.06.26 16:08 Uhr

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S O N N T A G, 14. Juni 2026

- CH/Referendum zu einer Begrenzung der Einwohnerzahl auf 10 Millionen

M O N T A G, 15. Juni 2026

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai

*** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz "Money in transition:

digitalisation and innovation in payments"

10:00 DE/Adtran Networks SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz April

*** 11:00 EU/Industrieproduktion April

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/ k.A.

zuvor: +0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni

PROGNOSE: k.A.

zuvor: k.A.

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

Industrieproduktion

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7%

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 76,1%

*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu

"Central Banking in an Era of Geopolitical Uncertainty"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)