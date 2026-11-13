TAGESVORSCHAU/Samstag, 14., bis Montag, 16. November (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 15. November 2026
- PH/Asean-Gipfel
M O N T A G, 16. November 2026
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober
PROGNOSE: +7,0% gg Vj
zuvor: +7,2% gg Vj
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vj
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
PROGNOSE: +5,2% gg Vj
zuvor: +5,5% gg Vj
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober
09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week
(11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego,
16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
PROGNOSE: 19,0
zuvor: 25,5
- PH/Asean-Gipfel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 09:52 ET (14:52 GMT)