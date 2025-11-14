TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag, 17. November (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 17. November 2025
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week
*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag
*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 10,7
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary
Policy of the European Central Bank"
*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
- EU-Kommission, Herbstprognose
===
