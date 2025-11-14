DAX23.677 -1,5%Est505.646 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -4,8%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.210 -4,1%Euro1,1632 -0,1%Öl64,10 +1,6%Gold4.054 -2,8%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag, 17. November (vorläufige Fassung)

14.11.25 15:09 Uhr

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

*** 14:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** 14.00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 10,7

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu "The Monetary

Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

- EU-Kommission, Herbstprognose

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

