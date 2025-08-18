TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. August bis Montag, 18. August (vorläufige Fassung)
15.08.25 14:38 Uhr
M O N T A G, 18. August 2025
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
- AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
