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TAGESVORSCHAU/Samstag, 19. bis Montag, 21. September 2026 (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 19. September 2026

- BE/Ecofin-Treffen Abschluss (seit 18. September)

- PH/Treffen der Asean-Wirtschaftsminister

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S O N N T A G, 20. September 2026

- DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

- DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin

M O N T A G, 21. September 2026

*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei OMFIF Event

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

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*** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

- JP/Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)

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