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TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Juni bis Montag, 22. Juni (vorläufige Fassung)

19.06.26 15:23 Uhr

===

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundstags

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference

on the International Roles of the U.S. Dollar

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni

PROGNOSE: -17,4

zuvor: -19,0

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses

für Bankkredite (LPR)

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB

===

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn:

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)