TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. Juni bis Montag, 22. Juni (vorläufige Fassung)
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11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Haushaltsausschuss des Bundstags
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 15:00 US/Fed-Vize-Chairman Waller, Rede zur Eröffnung der Fifth Conference
on the International Roles of the U.S. Dollar
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni
PROGNOSE: -17,4
zuvor: -19,0
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses
für Bankkredite (LPR)
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung von OeNB und EIB
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
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- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)