TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. bis Montag, 23. Februar (vorläufige Fassung)

20.02.26 14:52 Uhr

===

M O N T A G, 23. Februar 2026

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar

PROGNOSE: 88,1

zuvor: 87,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,3

zuvor: 85,7

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 89,5

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar und Dezember

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +2,7% gg Vm

*** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 2026

Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award

*** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026

*** - IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

- Börsenfeiertag: China, Russland, Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 08:53 ET (13:53 GMT)