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TAGESVORSCHAU/Samstag, 22. bis Montag, 24. August (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 22. August 2026

- US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf die Mehrzahl

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kanadischer Güter

M O N T A G, 24. August 2026

*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

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