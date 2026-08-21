TAGESVORSCHAU/Samstag, 22. bis Montag, 24. August (vorläufige Fassung)

21.08.26 14:57 Uhr

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S A M S T A G, 22. August 2026

- US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf die Mehrzahl

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kanadischer Güter

M O N T A G, 24. August 2026

*** 10:00 DE/Deutz AG, ao HV

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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August 21, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)