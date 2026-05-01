TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Dienstag, 26. Mai (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 23. Mai 2026

- CY/Ende des informellen Ecofin-Meetings (seit 22.5.)

S O N N T A G, 24. Mai 2026

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- IT/Kommunalwahlen

M O N T A G, 25. Mai 2026

- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,

Schweiz, USA

D I E N S T A G, 26. Mai 2026

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

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*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai

vorläufig: 48,2

zuvor: 49,8

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)