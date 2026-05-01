TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Dienstag, 26. Mai (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 23. Mai 2026
- CY/Ende des informellen Ecofin-Meetings (seit 22.5.)
S O N N T A G, 24. Mai 2026
- IT/Kommunalwahlen
M O N T A G, 25. Mai 2026
- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,
Schweiz, USA
D I E N S T A G, 26. Mai 2026
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai
vorläufig: 48,2
zuvor: 49,8
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)