DAX24.849 +1,0%Est506.014 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +0,7%Nas26.340 +0,2%Bitcoin66.183 -0,9%Euro1,1593 -0,2%Öl104,4 -0,5%Gold4.493 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt 25.000 Punkte ins Visier -- Wall Street fester - Dow Jones mit Rekord -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Zalando-Aktie legt zu: Einigung bei Streit um Logistikzentrum Zalando-Aktie legt zu: Einigung bei Streit um Logistikzentrum
PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - auch adidas und Nike im Blick PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - auch adidas und Nike im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Dienstag, 26. Mai (vorläufige Fassung)

22.05.26 15:54 Uhr

===

S A M S T A G, 23. Mai 2026

- CY/Ende des informellen Ecofin-Meetings (seit 22.5.)

S O N N T A G, 24. Mai 2026

- IT/Kommunalwahlen

M O N T A G, 25. Mai 2026

- Börsenfeiertag: Dänemark, Großbritannien, Hongkong, Korea, Norwegen,

Schweiz, USA

D I E N S T A G, 26. Mai 2026

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai

vorläufig: 48,2

zuvor: 49,8

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, Beginn der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (bis 27. Mai 2026)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 09:55 ET (13:55 GMT)