TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Montag, 25. August (vorläufige Fassung)

22.08.25 19:54 Uhr

===

S A M S T A G, 23. August 2025

*** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei

geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

S O N N T A G, 24. August 2025

M O N T A G, 25. August 2025

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 88,3

zuvor: 88,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,0

zuvor: 86,5

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,2

zuvor: 90,7

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,6% gg Vm

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 13:54 ET (17:54 GMT)