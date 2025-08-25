TAGESVORSCHAU/Samstag, 23. bis Montag, 25. August (vorläufige Fassung)
S A M S T A G, 23. August 2025
*** 18:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei
geldpolitischem Symposium in Jackson Hole
S O N N T A G, 24. August 2025
M O N T A G, 25. August 2025
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August
PROGNOSE: 88,3
zuvor: 88,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 86,0
zuvor: 86,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,2
zuvor: 90,7
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,6% gg Vm
