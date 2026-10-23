TAGESVORSCHAU/Samstag, 24., bis Montag, 26. Oktober (vorläufige Fassung)
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S O N N T A G, 25. Oktober 2026
- EU/Ende der Sommerzeit
M O N T A G, 26. Oktober 2026
*** 07:00 AM/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei COP17-Konferenz
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
PROGNOSE: 90,1
zuvor: 89,9
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 89,9
zuvor: 89,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 90,0
zuvor: 90,4
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf
Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- AT/Börsenfeiertag: Österreich
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)