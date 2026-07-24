TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. bis Montag, 27. Juli (vorläufige Fassung)
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M O N T A G, 27. Juli
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli
PROGNOSE: 85,7
zuvor: 85,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 87,2
zuvor: 87,0
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 84,3
zuvor: 84,1
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,2% gg Vj
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: -4,5% gg Vm
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H
*** - AT/Kontron AG, Ablauf des Übernahmeangebots von Großaktionär Ennoconn
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 11:16 ET (15:16 GMT)