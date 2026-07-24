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TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. bis Montag, 27. Juli (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 27. Juli

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q

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*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli

PROGNOSE: 85,7

zuvor: 85,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 87,2

zuvor: 87,0

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 84,3

zuvor: 84,1

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

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*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -4,5% gg Vm

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

*** - AT/Kontron AG, Ablauf des Übernahmeangebots von Großaktionär Ennoconn

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 11:16 ET (15:16 GMT)