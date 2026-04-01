TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. - Montag, 27. April (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 25. April 2026
*** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme
bei Veranstaltung der Brookings Institution
- US/Präsident Trump, Keynotes bei Konferenz und Gala für Käufer von
Meme-Coins
M O N T A G, 27. April 2026
*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)
07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher: GfK) Mai
PROGNOSE: -29,3
zuvor: -28,0
*** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)