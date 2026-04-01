TAGESVORSCHAU/Samstag, 25. - Montag, 27. April (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 25. April 2026

*** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme

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bei Veranstaltung der Brookings Institution

- US/Präsident Trump, Keynotes bei Konferenz und Gala für Käufer von

Meme-Coins

M O N T A G, 27. April 2026

*** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

07:10 DE/Südzucker AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator (früher: GfK) Mai

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PROGNOSE: -29,3

zuvor: -28,0

*** 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)