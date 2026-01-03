DAX25.320 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 -2,4%Nas22.706 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,52 +2,3%Gold5.237 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Samstag, 28. Februar bis Montag, 2. März (vorläufige Fassung)

27.02.26 16:44 Uhr

===

S A M S T A G, 28. Februar 2026

*** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Jahresergebnis

S O N N T A G, 1. März 2026

Wer­bung

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central banking in an age of

geoeconomic fragmentation and global uncertainty"

*** AT/Opec+-Treffen

M O N T A G, 2. März 2026

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

saisonbereinigt real

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

Wer­bung

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,1

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

Wer­bung

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,8

zuvor: 49,5

10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) GJ

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,8

*** 15:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Veranstaltung

zur finanziellen Bildung von Frauen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 52,4

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 51,8 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

- Börsenfeiertag: Südkorea

===

- * Für die zweite Veröffentlichung der PMIs erstellen Volkswirte in der

Regel keine Prognosen

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

k.A. = keine Angabe

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 10:45 ET (15:45 GMT)