TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. bis Montag, 31. August (vorläufige Fassung)
===
S A M S T A G, 29. August 2026
- US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und
Notenbankgouverneure
M O N T A G, 31. August 2026
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: +1,3% gg Vm
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde) August
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,2
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,0
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von
Brent und WTI
- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.)
- GB/Börsenfeiertag: Großbritannien
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)