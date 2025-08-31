DAX24.040 ±0,0%ESt505.381 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.746 -1,7%Euro1,1666 -0,1%Öl68,25 ±-0,0%Gold3.418 ±0,0%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 30. August bis Montag, 1. September (vorläufige Fassung)

29.08.25 15:06 Uhr

===

M O N T A G, 1. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global

August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,8

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: 49,9

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 48,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: 49,9

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,5

1. Veröff.: 50,5

zuvor: 49,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,3

zuvor: 48,0

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 6,2%

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,3

zuvor: 49,8

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für das

Angebot von MFE-Mediaforeurope

- US/Börsenfeiertag USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 09:07 ET (13:07 GMT)