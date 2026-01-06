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TAGESVORSCHAU/Samstag, 30. Mai bis Montag, 1. Juni (vorläufige Fassung)

29.05.26 16:19 Uhr

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M O N T A G, 1. Juni 2026

02:00 US/Fed Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage

Award

*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei

BoK-Jahrestagung

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

*** 09:00 CH/BIP 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: 51,9

zuvor: 52,1

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 52,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,4

10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 52,2

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,7

zuvor: 53,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 54,5

*** 16:00 US/Bauausgaben April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,7 Punkte

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme

- Börsenfeiertag: Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)