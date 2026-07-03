TAGESVORSCHAU/Samstag, 4. bis Montag, 6. Juli (vorläufige Fassung)
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S A M S T A G, 4. Juli 2026
*** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres
Économiques d'Aix-en-Provence
S O N N T A G, 5. Juli 2026
*** - AT/Opec+, Ministertreffen
M O N T A G, 6. Juli 2026
*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -3,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich April
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+5,5% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+4,9% gg Vj
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni
1. Veröff.: 51,3 zuvor: 50,9
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 54,1 Punkte
zuvor: 54,5 Punkte
*** 17:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation Panel bei ESZB-Konferenz zu
geldpolitischer Transmission (20:30 Diner Speech Lane)
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q
*** 18:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu bei 15th
anniversary event of Financi'Elles
*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer
ESZB-Forschungskonferenz
*** - DE/Traton SE, Pre-Close-Call 2Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 09:49 ET (13:49 GMT)