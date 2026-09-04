TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. bis Montag, 7. September (vorläufige Fassung)
===
S O N N T A G, 6. September 2026
*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen
- DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt
M O N T A G, 7. September 2026
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in
Monte Carlo
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj
2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj
1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj
*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
- US/Börsenfeiertag: USA
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)