DAX 26.147 +0,6%ESt50 6.407 +0,4%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,33 -0,5%Nas 26.610 +0,1%Bitcoin 68.560 -1,9%Euro 1,1609 -0,2%Öl 93,4 -2,3%Gold 4.418 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. bis Montag, 7. September (vorläufige Fassung)

===

S O N N T A G, 6. September 2026

*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

Werbung

*** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen

- DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt

M O N T A G, 7. September 2026

*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in

Monte Carlo

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September

Werbung

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj

*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

Werbung

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

- US/Börsenfeiertag: USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.