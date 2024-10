TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. Oktober bis Montag, 7. Oktober (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, S O N N T A G, Oktober 5. und 6., 2024

- keine Termine absehbar

M O N T A G, Oktober 7, 2024

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

saisonbereinigt

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +2,9% gg Vm

*** 09:05 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Bundesbank-Symposium zu

"Future of payments: trends and innovations in Germany and

Europe"

09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vertreter der Automobilbranche,

Wirtschaftspolitisches Diskussionspanel und anschließend Pk zu Autonomem Fahren und KI:

Deutschlands Weg zur Mobilität der Zukunft, Berlin

*** 09:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Geldpolitik -Konferenz der EZB 2024

09:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Hamburg Sustainability Conference, Hamburg

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum Oktober

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

Eurozone

PROGNOSE: +0,2%

zuvor: +0,1% gg Vm

11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin

*** 12:00 DE/Bundesbank und Bafin, Ergebnisse des LSI-Stresstests

14:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Sitzung der Eurogruppe, Luxemburg

14:00 DE/Grünen-Vorsitzender Nouripour, Pk nach Sitzung von Bundesvorstand, Berlin

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

19:25 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement im Rahmen der Gedenkzeremonie

zum Jahrestag des 7. Oktober, Hamburg

- CN/Börsenfeiertag China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2024 08:53 ET (12:53 GMT)