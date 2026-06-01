TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. Juni (vorläufige Fassung)

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S A M S T A G, 6. Juni 2026

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR

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Conference on Monetary Policy - Central Bank Independence in

the Spotlight

*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival

*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei

Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont

M O N T A G, 8. Juni 2026

*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

vorläufig: +0,5% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq

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*** 08:00 DE/Auftragseingang April

saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +5,0% gg Vm

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni

*** 12:00 DE/BASF SE, Investorenpräsentation zum Zhanjiang-Verbund

*** 14:30 US/Honeywell International Inc, Strategieupdate 2026

- Börsenfeiertag: Australien

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)