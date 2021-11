TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. November, bis Montag, 8. November

===

S A M S T A G, 6. November 2021

- GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.),

Glasgow

S O N N T A G, 7. November 2021

*** - CN/Handelsbilanz Oktober

M O N T A G, 8. November 2021

*** 06:55 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin

*** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q, Leverkusen

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Umsatz 3Q

(09:00 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten;

10:30 Presse-Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/q.beyond AG, Ergebnis 3Q, Köln

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE),

Weihnachts-PK (online)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

11:45 DE/Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt,

Statement vor Fraktionssitzung, Berlin

14:00 DE/FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann,

Statement vor Fraktionssitzung, Berlin

*** 14:10 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Eröffnungsrede bei

EZB-Geldmarktkonferenz

*** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane und Fed-Gouverneur Clarida,

Teilnahme an Panel zu "Taking stock of new Fed and

ECB monetary policy frameworks"

*** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel

17:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich,

Statement vor Fraktionssitzung, Berlin

18:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker

(2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim

Economic Club of New York

*** 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

===

