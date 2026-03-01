DAX23.546 -1,1%Est505.705 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -7,0%Nas22.534 -1,0%Bitcoin58.969 -3,4%Euro1,1602 -0,1%Öl91,14 +8,1%Gold5.140 +1,1%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 7. bis Montag, 9. März (vorläufige Fassung)

06.03.26 15:38 Uhr

===

S A M S T A G, 7. März 2026

18:00 US/Präsident Trump empfängt Staats- und Regierungschefs beim

"Shield of the Americas"-Gipfel

- JP/Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

besucht Japan

S O N N T A G, 8. März 2026

- DE/Kommunalwahl in Bayern

- DE/Landtagswahl in Baden-Württemberg

- US/Umstellung auf Sommerzeit

M O N T A G, 9. März 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor +0,2% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: -1,1% gg Vj

zuvor: -1,4% gg Vj

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -4,0% gg Vm

zuvor: +7,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Januar

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Februar

10:00 DE/Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Jahrestagung

(10:00 PK)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland März

*** 11:30 SA/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Eröffnung einer Tagung des Network

for Greening the Financial System (NGFS)

21:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Erstnotiz Gabler Group AG

- Börsenfeiertag: Russland

- CN/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 09:38 ET (14:38 GMT)