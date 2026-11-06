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TAGESVORSCHAU/Samstag, 7., bis Montag, 9. November (vorläufige Fassung)

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M O N T A G, 9. November 2026

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

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05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

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PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro

zuvor: +19,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung

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"Leadership Greater Chicago"

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der

Greater Greer Chamber of Commerce

18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of

International Studiies

*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 09:16 ET (14:16 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.