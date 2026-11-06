TAGESVORSCHAU/Samstag, 7., bis Montag, 9. November (vorläufige Fassung)
===
M O N T A G, 9. November 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober
02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober
05:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro
zuvor: +19,5 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +1,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland November
16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung
"Leadership Greater Chicago"
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q
18:15 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der
Greater Greer Chamber of Commerce
18:25 CH/BoE-Gouverneur Bailey, Vorlesung im Swiss Institute of
International Studiies
*** - BE/Treffen Eurogruppe und Ecofin
- SG/Börsenfeiertag: Singapur
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 09:16 ET (14:16 GMT)