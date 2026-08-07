DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,22 -2,7%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.203 +0,2%Euro 1,1559 ±0,0%Öl 83,6 +1,3%Gold 4.342
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TAGESVORSCHAU/Samstag, 8., bis Montag, 10. August 2026 (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 8. August 2026

18:45 US/Fed-Vice-Chair for Supervision, Bowman, Fireside Chat

Werbung

CEO & Senior Management Summit and Annual Meeting Speakers

S O N N T A G, 9. August 2026

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juli

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli

M O N T A G, 10. August 2026

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK)

Werbung

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Werbung

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)