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TAGESVORSCHAU/Samstag, 9. bis Montag, 11. Mai (vorläufige Fassung)

08.05.26 16:21 Uhr

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S O N N T A G, 10. Mai 2026

*** 11:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, virtuelle Konversation bei

Ventotene Europa Festival

M O N T A G, 11. Mai 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vj

*** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)

07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Inlandstourismus März

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

*** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 10:22 ET (14:22 GMT)