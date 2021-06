TAGESVORSCHAU: Termine am 09. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 09. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h)

07:35 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online()

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Mueller - Die lila Logistik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Blanco, Jahres-Pk (online)

TERMINE KONJUNKTUR

PLD: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 05/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

EUR: EU-Verfahren gegen Deutschland wegen EZB-Urteils erwartet

09:00 DEU: Munich Security Report 2021 mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger

10:00 DEU: Eröffnung digitale Fachtagung "Anlagenbau und -betrieb der Zukunft" des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF)

10:00 DEU: Digitale Konferenz "Morals & Machines 2021 - Hybrid Evolution". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nimmt im Rahmen der Veranstaltung an einem Gespräch zum Thema «What does Silicon Saxony create?» teil. An der Konferenz nimmt ebenfalls auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.

+ 14.05 Interview mit Ministerpräsident Michael Kretschmer

10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft (IfW) präsentiert Studie zum volkswirtschaftlichen Nutzen des Nord-Ostsee-Kanals

10:00 DEU: Online-Pk Digitalverband Bitkom zu Bankgeschäften übers Internet

11:00 EUR: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen in der Covid-19-Krise an Condor. Ryanair klagt gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die Unterstützung Deutschlands an die Charterfluggesellschaft Condor in Höhe von 550 Mio. Euro.

11:00 GBR: Großbritannien und die EU sprechen über die Umsetzung der Brexit-Abkommen

14:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband BdB und Center for Financial Studies: "Nebeneffekte der Geldpolitik " u.a. mit Moritz Schularick, Universität Bonn, dem «Wirtschaftsweisen» Volker Wieland, Ex-EZb-Chefvolkswirt Otmar Issing und dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig

