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TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Juni 2026

29.05.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 4/26

09:00 CHE: BIP Q1/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26

15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

SONSTIGE TERMINE

CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi