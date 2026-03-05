TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Mai 2026

30.04.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 1. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

08:00 SCO: Natwest, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: KfZ-Absatz

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 4/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite, Hypothekenzusagen 3/26

10:30 GBR: Geldmenge M4

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 4/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index 4/26

HINWEIS

AUT, BEL, CHE, CHN, DNK, DEU, ESP, FIN, FRA, HGK, ITA, KOR, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, SG: Feiertag, Börsen geschlossen

USA: Börse geöffnet

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi