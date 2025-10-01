TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Oktober.
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
USA: KfZ-Absatz Q3/25
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25
09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess
