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TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

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10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen

22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen

CHE: Sika AG, Investor Day

DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)

GBR: Accenture, Q4-Zahlen

SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

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01:50 JPN: Tankan-Bericht

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

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10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26

16:00 USA: ISM-Index 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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