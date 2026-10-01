TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen
CHE: Sika AG, Investor Day
DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM)
GBR: Accenture, Q4-Zahlen
SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Tankan-Bericht
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26
16:00 USA: ISM-Index 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime
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