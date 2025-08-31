DAX23.920 -0,5%ESt505.355 -0,8%Top 10 Crypto15,42 -3,0%Dow45.481 -0,3%Nas21.445 -1,2%Bitcoin92.749 -3,7%Euro1,1697 +0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.447 +0,9%
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2025

29.08.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

CHN: BYD, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/25

02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25

SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi