TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. September
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen
11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten
12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen
22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen
SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q2/26
03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg
Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.
IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)
IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi