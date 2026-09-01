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TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 1. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

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07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

10:30 CHN: Nio, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten

12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen

22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen

22:05 USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong

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TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/26

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

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09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26

10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg

Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)

IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

USA: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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