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TAGESVORSCHAU: Termine am 10. April 2026

10.04.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen

09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26

14:30 USA: Realeinkommen 3/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)

18:00 RUS: BIP Jahr 2025

18:00 RUS: BIP Q4/25

18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand ist von 0.01 Uhr bis 22.00 Uhr vorgesehen.

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi