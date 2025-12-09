DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,4%Nas23.610 +0,3%Bitcoin80.943 +4,0%Euro1,1623 -0,1%Öl61,91 -0,9%Gold4.208 +0,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Dezember 2025

09.12.25 17:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day

14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung

Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21

08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel

10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post

18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf

Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi